Графически обозначьте члены предложения. 1.У меня под рукой длинный сказ 2.У него узнаваемый тип лица

Русский язык

Графически обозначьте члены предложения. 1.У меня под рукой длинный сказ 2.У него узнаваемый тип лица

Автор: Гость