Графически обозначьте члены предложения. 1.У меня под рукой длинный сказ 2.У него узнаваемый тип лица
Русский язык
Графически обозначьте члены предложения. 1.У меня под рукой длинный сказ 2.У него узнаваемый тип лица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сказ - подлежащее. сказуемых нет. 2.тип - подлежащее.сказуемых нет.
Гость:
1 предложение: У(не подчеркиваем) меня(подчеркиваем пунктирной линией) под(не подчеркиваем) рукой(подчеркиваем пунктирной линией) длинный(подчеркиваем волнистой линией) сказ(подчеркиваем одной линией). 2 предложение: У(не подчеркиваем) него(подчеркиваем пунктирной линией) узнаваемый(подчеркиваем волнистой линией) тип(подчеркиваем одной линией) лица(подчеркиваем пунктирной линией)
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