Время волны цунами от Чили до Япони
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Время волны цунами от Чили до Япони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью - "корень произведения g на H" , где g — ускорение свободного падения, а H — глубина океана (так называемое приближение мелкой воды, когда длина волны существенно больше глубины). При средней глубине 4000 метров скорость распространения получается 200 м/с или 720 км/час. Таким образом можно предположить , что время движения волн цунами от побережья Чили до Японских островов от 20 до 24 часов.
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