в 4 пробирках а) гексан б) этанол) в)муравьиный альдегид г) р-р глицерина. Определить с помощью характерных реакций каждое вещество
Химия
в 4 пробирках а) гексан б) этанол) в)муравьиный альдегид г) р-р глицерина. Определить с помощью характерных реакций каждое вещество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2C6H14+19O2===>12CO2 + 14H2O(выделение газа) б)C2H5OH+I2===>C2H 3-OH + 2HI(желтый осадок) в) НСНО+Ag2O ===> 2Ag + HCOOH(выпадение серебра,реакция серебрянного зеркала) г) Cu(OH)2 + 2C3H8O3 >>> [Cu(C3H8O3)2](OH)2(синий раствор)
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