в 4 пробирках а) гексан б) этанол) в)муравьиный альдегид г) р-р глицерина. Определить с помощью характерных реакций каждое вещество

Химия

в 4 пробирках а) гексан б) этанол) в)муравьиный альдегид г) р-р глицерина. Определить с помощью характерных реакций каждое вещество

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