Как изменил свою жизнь Мастер после выигрыша?

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Мне кажется не совсем корректен вопрос, что подразумевается под "выигрыш"? Если освобождение из поликлиники, то Мастер и Маргарита отправляются с Воландом и его свитой в его темной царство. Мастер, прощаясь с Иваном Бездомным наставляет ему никогда больше не писать стихи, Иван знает , что е будет писать стихи, но он собирается написать об истории Мастера и его маргариты.