Как изменил свою жизнь Мастер после выигрыша?

Литература
Как изменил свою жизнь Мастер после выигрыша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется не совсем корректен вопрос, что подразумевается под "выигрыш"? Если освобождение из поликлиники, то Мастер и Маргарита отправляются с Воландом и его свитой в его  темной царство. Мастер, прощаясь с Иваном Бездомным наставляет ему никогда больше не писать стихи, Иван знает , что е будет писать стихи, но он собирается написать об истории  Мастера и его маргариты. 
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