сочинение на тему "Если бы я была директором"

Гость: Гость:

если бы я был директором,я бы недавал расслабляться своим работникам,но в тоже время был бы справедлив .ведь они приходят на работу не для отдыха ,а для работы.и сам бы я работал усердно и подавал пример своим подчинённым.зарплату бы распределял по качеству и объему проделанной работы.тоесть я бы был .......директором