сочинение на тему "Если бы я была директором"
География
сочинение на тему "Если бы я была директором"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если бы я был директором,я бы недавал расслабляться своим работникам,но в тоже время был бы справедлив .ведь они приходят на работу не для отдыха ,а для работы.и сам бы я работал усердно и подавал пример своим подчинённым.зарплату бы распределял по качеству и объему проделанной работы.тоесть я бы был .......директором
Гость:
а я бы подождал секретаршу и она бы мне всё написала))))))))
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