помогите,задали на дом морфологические разборы! Пример: Прил. Безветренным Н.ф безветренный П.п относительное Н.п изъяв накл.,м.р.,ед.ч.,2-е скл. Глагол: ехал Н.ф ехать П.п НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД.,неперех.,невозвр.,I спр. Н.п изъяв ...

Отмели - имя существительное, начальная форма - Отмели винительный падеж, множественное число, женский род, неодушевленное Педалями - имя существительное, начальная форма - Педалями винительный падеж, множественное число, женский род, неодушевленное Смотреть - глагол, начальная форма - Смотреть действительный залог, несовершенный вид, непереходный Прилег - глагол, начальная форма - Прилег третье лицо, действительный залог, единственное число, переходный, несовершенный вид, настоящее время. Обеденный - имя прилагательное, начальная форма - Обеденный винительный падеж, единственное число, качественное прилагательное, мужской род, неодушевленное Сниться - глагол, начальная форма - Сниться действительный залог, переходный, несовершенный вид

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Отмели - сущ, н ф - Отмели в п, м ч, ж р, неодуш Педалями - сущ, н ф - Педалями в п, мн ч, ж р, неодуш Смотреть - гл, н ф - Смотреть действ залог, несов в, непереход Прилег - гл, н ф - 3 лицо, действ залог, ед ч, переход, несов в, наст вр. Обеденный - прил, н ф - Обеденный в п, ед ч, кач прил, м р, неодуш Сниться - гл, н ф - Сниться действи залог, переход, несов в