Кодовый замок имеет шесть кнопок. Чтобы его открыть, нужно нажать кнопки в определённой последовательности (набрать код). Сколько существует вариантов кода для этого замка?

Гость: Гость:

Если каждую кнопку можно нажать только один раз, то первую выбираем из 6 кнопок, вторую - из 5, третью - из 4, четвёртую - из 3, пятую - из двух, шестая -1 кнопка. 6!=6*5*4*3*2*1=720 (сп.) Ответ: существует 720 вариантов кода для этого замка.