1. на карте - 6 см масштаб -1:300 000 на местности -? 2. на местности-95 км масштаб-1:5 000 000 на карте -? 3. на местности -190км на карте -19 мм масштаб-?

Математика

1. на карте - 6 см масштаб -1:300 000 на местности -? 2. на местности-95 км масштаб-1:5 000 000 на карте -? 3. на местности -190км на карте -19 мм масштаб-?

Автор: Гость