1. на карте - 6 см масштаб -1:300 000 на местности -? 2. на местности-95 км масштаб-1:5 000 000 на карте -? 3. на местности -190км на карте -19 мм масштаб-?
Математика
1. на карте - 6 см масштаб -1:300 000 на местности -? 2. на местности-95 км масштаб-1:5 000 000 на карте -? 3. на местности -190км на карте -19 мм масштаб-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на карте - 6 см масштаб -1:300 000 на местности -6*300 000 см = 1 800 000 см = 18 км. 2. на местности-95 км масштаб-1:5 000 000 на карте - 9 500 000 см : 5 000 000 = 1,9 см 3. на местности -190км на карте -19 мм масштаб- 1 : (19 000 000 см : 1,9 см) = 1 : 10 000 000
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