Определите массу серной кислоты вступившей в реакцию с 270 грамм алюминия.Какой объём водорода при этом выделится?

Химия
Определите массу серной кислоты вступившей в реакцию с 270 грамм алюминия.Какой объём водорода при этом выделится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции:  3H2SO4 + 2Al====> Al2(SO4)3 + 3H2  v(Al)=m/M= 270/27=10 моль По уравнению реакции мы видим что v(Al) в полтора раза меньше v(H2SO4) v(H2SO4)=1,5 * v(Al)=1,5 * 10= 15 моль  2)Мы видим что из двух исходных вещест Al взят в недостатке,значит по нему мы и решаем нашу задачу:                   270 г                           х л     3H2SO4 + 2Al====> Al2(SO4)3 + 3H2                  M=27г/моль                Vm=22,4 л/моль                 m= 54 г                       V=67,2 л Пропорция: 270/54=x/67,2 Вводим: x=270*67,2/54= 336 л Ответ:336 л 
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