Определите массу серной кислоты вступившей в реакцию с 270 грамм алюминия.Какой объём водорода при этом выделится?

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 3H2SO4 + 2Al====> Al2(SO4)3 + 3H2 v(Al)=m/M= 270/27=10 моль По уравнению реакции мы видим что v(Al) в полтора раза меньше v(H2SO4) v(H2SO4)=1,5 * v(Al)=1,5 * 10= 15 моль 2)Мы видим что из двух исходных вещест Al взят в недостатке,значит по нему мы и решаем нашу задачу: 270 г х л 3H2SO4 + 2Al====> Al2(SO4)3 + 3H2 M=27г/моль Vm=22,4 л/моль m= 54 г V=67,2 л Пропорция: 270/54=x/67,2 Вводим: x=270*67,2/54= 336 л Ответ:336 л