2 предложения со словом возврат

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2 предложения со словом возврат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возврат документов.Возврат вещей.
Гость:
Возврат занятых денег, так же как и их передача, должен быть оформлен в надлежащей форме.Торговым компаниям часто приходится иметь дело с возвратом товара.
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