Нередко заяц заглядывает в деревню, чтобы поживиться, чем нибудь в огороде или в саду Почему перед чтобы запятая?

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Нередко заяц заглядывает в деревню, чтобы поживиться, чем нибудь в огороде или в саду Почему перед чтобы запятая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что с союза ЧТОБЫ начинается придаточная часть (придаточная цели), отвечающая на вопросы: зачем? с какой целью?
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