Нередко заяц заглядывает в деревню, чтобы поживиться, чем нибудь в огороде или в саду Почему перед чтобы запятая?

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Нередко заяц заглядывает в деревню, чтобы поживиться, чем нибудь в огороде или в саду Почему перед чтобы запятая?

Автор: Гость