Напишите пожалуйста сочинение не большое,буквально 10-15 предложений.На тему:Взгляды Есенина на мир и на жизнь.

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Сергея Александровича Есенина часто называют певцом русской природы. Нет такого состояния окружающего мира, которого бы тонко и поэтично не воспел художник. Своеобразно и возвышенно открывает тайны природы его поэзия, может быть, оттого его любимым художественным приемом являлось олицетворение. В стихах поэта деревья, травы, тихие воды — все живет и Дышит своей неповторимой и волшебной прелестью. Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке ^ Зеленое вымя сосет Такому взгляду на мир нельзя научиться, с этим можно только родиться, считая себя составной частью великой матери-природы. Именно таков взгляд Есенина на окружающее. Он восхищен всем сущим и торопится передать свой восторг, высказать радость бытия. Сохнет стаявшая глина, На сугоръях гниль опенок. Пляшет ветер по равнинам, Рыжий ласковый осленок. Пахнет вербой и смолою. Синь то дремлет, то вздыхает. У лесного аналоя Воробей псалтырь читает. Мир, созданный творцом, воспринимается поэтом как идеальный, лишенный каких-либо изъянов. В ранней лирике Есенин часто употребляет церковно-славянскую лексику. Он как бы объединяет землю и небо, а природа — венец их творения. Свое состояние души поэт передает через картины природы. В начале творчества окружающий мир полон гармонии и красок. Топи да болота, Синий плат небес. Хвойной позолотой Взвенивает лес. Тенькает синица Меж лесных кудрей, Темным елям снится Гомон косарей. Но со временем появляются проблемы, жизнь показывает поэту и обратную сторону. Беззаботная юность канула в Лету. На смену яркому и безмятежному пейзажу приходят картины раннего увядания. Поэт любит сравнивать зрелость человека с осенней порой года. Еще не поблекли краски, они даже стали ярче: багряные, золотые, оранжевые, но это последняя вспышка перед долгой зимой — старостью. Есенин очень часто применяет эту метафору в своих стихах. Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. В поздней лирике картины природы полны драматизма, рокового предчувствия. В окружающем мире поэт видит предсказания своей ранней гибели. Это не просто красивые и траги поэту этого не дано, и в стихах звучит легкая грусть, светлая тоска по утраченной молодости. Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона. И березы в белом плачут по лесам: Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?