Решите систему уравнений: (у-2)(х-4)=-12, ху=-8.

Гость: Гость:

yx-4y-2x+8=-12 x=-8/y (-8/y)y-4y-2(-8/y)=-12 x=-8/y -8-4y+(16/y)=-12 x=-8/y Домножим первое уравнение на y -8y-4(y^2)+16=-12 -4(y^2)-8y+28=0 Поделим уравнение на (-4) y^2+2y-7=0 D=2^2-4*(-7)*1=4+28=32 Корень из дескрименанта 4 корень из 2 А дальше сам разберешся