Решите систему уравнений: (у-2)(х-4)=-12, ху=-8.

Алгебра
Решите систему уравнений: (у-2)(х-4)=-12, ху=-8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
yx-4y-2x+8=-12 x=-8/y   (-8/y)y-4y-2(-8/y)=-12 x=-8/y   -8-4y+(16/y)=-12 x=-8/y   Домножим первое уравнение на  y     -8y-4(y^2)+16=-12 -4(y^2)-8y+28=0   Поделим  уравнение на (-4)   y^2+2y-7=0 D=2^2-4*(-7)*1=4+28=32 Корень из дескрименанта 4 корень из 2 А дальше сам разберешся
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