6a^3-a^10+4a^3+a^10-8a^3+a=-2a^10+2a^3+a напишите,пожалуйста,я правильно сделала?если нет напишите правильное решение.заранее спасибо
Алгебра
6a^3-a^10+4a^3+a^10-8a^3+a=-2a^10+2a^3+a напишите,пожалуйста,я правильно сделала?если нет напишите правильное решение.заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет не правильно 6a^3-a^10+4a^3+a^10-8a^3+a=2a^3+a=a(2a^2+1)
Гость:
6a^3-a^10+4a^3+a^10-8a^3+a= 2a^3 + a = a(2a^2+1)
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