1) 1/5х-5=2 2).(2х-7)^2=(2[-1)^2
Алгебра
1) 1/5х-5=2 2).(2х-7)^2=(2[-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2. [latex](2x-7)^2=(2x-1)^2 [/latex] [latex]4x^2-28x+49=4x^2-4x+1[/latex] [latex]49-1=28x-4x[/latex] [latex]24x=48[/latex] [latex]x=48:24[/latex] [latex]x=2[/latex] Ответ: х=2. №1. [latex]\frac{1}{5}x-5=2[/latex] [latex]\frac{1}{5}x=2+5 [/latex] [latex]\frac{1}{5}x=7 [/latex] [latex]x=7:\frac{1}{5}[/latex] [latex]x=35[/latex] Ответ: х=5.
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