в двух пробирках даны растворы разных веществ: в одной раствор формальдегида, во второй - раствор глицерина. С помощью одних и тех же реактивов определите каждое из веществ.

Химия

в двух пробирках даны растворы разных веществ: в одной раствор формальдегида, во второй - раствор глицерина. С помощью одних и тех же реактивов определите каждое из веществ.

Автор: Гость