в двух пробирках даны растворы разных веществ: в одной раствор формальдегида, во второй - раствор глицерина. С помощью одних и тех же реактивов определите каждое из веществ.
Химия
в двух пробирках даны растворы разных веществ: в одной раствор формальдегида, во второй - раствор глицерина. С помощью одних и тех же реактивов определите каждое из веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2 1) Cu(OH)2 + 2C3H8O3 >>> [Cu(C3H8O3)2](OH)2(синий раствор) 2) Реакция медного зеркала НCHO + Cu(OН)2 ===>Cu2O + H2O + НCOOH (t)
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