Найди площадь круга,если (дробью)4/9 длины окружности этого круга равна 49,6 см (Пи приближенно равно 3,1)
Математика
Найди площадь круга,если (дробью)4/9 длины окружности этого круга равна 49,6 см (Пи приближенно равно 3,1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем радиус: (4/9)*(2ПR) = 49,6 R = 49,6*9/(8*3,1) = 18 Тогда площадь круга: S = ПR^2 = 324П = 324*3,1 = 1004,4 cm^2
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