составте уравнение химических реакций: 1)Al2O3-Al2(SO4)3-AlOH)3-Al2O3   　

Химия
составте уравнение химических реакций: 1)Al2O3-Al2(SO4)3-AlOH)3-Al2O3   　
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O   Al2(SO4)3+6NaOH=2Al(OH)3+3Na2SO4   Al(OH)3--->Al2O3+H2O 
Гость:
Al203+3H2S04=Al2(S04)3+3H20 Al2(S04)3+6Na0H=2Al(OH)3+3Na2SO4 Al(OH)3--->Al2O3+H2O
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