Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами

Русский язык

Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами

Автор: Гость