Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами

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Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора-горы                      гора-высокогорный следы-след                    следы- бесследно в  снегу-снег                в снегу- снежный среди полей-поле           среди полей-полюшко зима-зимы                      зима-зимник  голоса-голос                    голоса-многоголосый 
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