Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами
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Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора-горы гора-высокогорный следы-след следы- бесследно в снегу-снег в снегу- снежный среди полей-поле среди полей-полюшко зима-зимы зима-зимник голоса-голос голоса-многоголосый
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