расстояние между зарядами q1=100 нкл и q2=50 нкл равно 10 см.определить силу F действующую на заряд q3=1нкл отстоящий на r1=8 см от заряда q1 и q2 и на r2=6 см от заряда q2
Физика
расстояние между зарядами q1=100 нкл и q2=50 нкл равно 10 см.определить силу F действующую на заряд q3=1нкл отстоящий на r1=8 см от заряда q1 и q2 и на r2=6 см от заряда q2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заряд q3 со стороны заряда q1 действует сила F1=k*|q1|*|q3|/r12=9*109Н*м2/Кл2*10-7Кл*10-6Кл/(0,08м)2=0,14 Н (направленная от заряда q1), а со стороны заряда q2 - F2=k*|q2|*|q3|/r22=9*109Н*м2/Кл2*5*10-8Кл*10-6Кл/(0,06м)2=0,125 Н (направленная к заряду q2) Геометрически легко доказывается (например, с помощью теоремы Пифагора), что направления этих сил перпендикулярны, следовательно, складываются они также по теореме Пифагора F3=V(F12+F22)=0,188 Н
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