В трех бидонах 10 4/5 л молока. В первом и втором бидонах 6 2/5 л ,а во вторм и третьем бидонах 8 1/5л Сколько литров молока в каждом бидоне? 

Пусть во втором бидоне х литров, тогда в первом бидоне: (6 2/5-х) литров, во втором бидоне: (8 1/5-х) литров, составляем уравнение: (6 2/5-х)+х+(8 1/5-х)= 10 4/5 32-5х+5х+41-5х=54 х=19/5=3 4/5=3,8(л.)- во втором бидоне тогда 6 2/5-3 4/5=2,6(л.)-в первом бидоне 8 1/5-3 4/5=4,4(л.) в третьем бидоне Ответ: 3,8л, 2,6л, 4,4л

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I Бидон + II Бидон + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] I Бидон + II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}[/latex] II Бидон + III Бидон = [latex]8\frac{1}{5}[/latex] I Бидон - ? л II Бидон - ? л III Бидон - ? л -------------------------------------------------------------------------- Решение: I Бидон + II Бидон + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] (1) I Бидон + II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}[/latex] (2) данные из (2) подставляем в (1) [latex]6\frac{2}{5}[/latex] + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}-6\frac{2}{5}=\frac{54}{5}-\frac{32}{5}=\frac{54-32}{5}=\frac{22}{5}=4\frac{2}{5}= 4,4[/latex] (л) - молока в третьем бидоне. ============================================================== I Бидон + II Бидон + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] (1) II Бидон + III Бидон = [latex]8\frac{1}{5}[/latex] (2) данные из (2) подставляем в (1) I Бидон + [latex]8\frac{1}{5}[/latex] = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] I Бидон = [latex]10\frac{4}{5}-8\frac{1}{5}=\frac{54}{5}-\frac{41}{5}=\frac{54-41}{5}=\frac{13}{5}=2\frac{3}{5}= 2,6[/latex] (л) - молока в первом бидоне. ============================================================== I Бидон + II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}[/latex] 2,6 + II Бидон = 6,4 II Бидон = 6,4-2,6=3,8 (л) - молока во втором бидоне. Ответ: 2,6 литра молока в первом бидоне; 3,8 литра молока во втором бидоне; 4,4 литра молока в третьем бидоне. Проверка: 2,6+3,8+4,4=10,8 (л) - всего.