Помогите пожалуйста, решить упражнение по образцу образец: Молодёж(?)- молодёжь-сущ.-3склонение.  Товарищ(?) - товарищ - сущ.- словар.слов. Слова: Врач(?), гвоз(?)ди, точ(?)ка, об(?)ём, реч(?), реч(?)ка, глуш(?), вин(?)тик, воз...

Гость: Гость:

Врач (2 склонение), гвозди (словарное слово), точка (чк, чн - без мягкого знака), объём (сл. слово), речь (3 склонение), речка (чк, чн - без мягкого знака), глушь (3 склонение), винтик (сл. слово), возьми (сл. слово), просьба (сл. слово), уменьшить (сл.слово), беречь (инфинитив), багаж (2 склонение), пейзаж (2 склонение), плащ (2 склонение), выжечь (инфинитив), полночь (3 склонение) сушь (3 склонение), меньше (сл.слово), раньше (как меньше), вскользь (сл.слово) видишь (инфинитив), слышишь (то же самое), понимаешь (то же самое), уходишь (то же самое, т е инфинитив)