1)Составьте формулу гидроксидов - кальция, цинка,натрия,магния и железа(3) Решите пожалуйста
Химия
1)Составьте формулу гидроксидов - кальция, цинка,натрия,магния и железа(3) Решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)2 Zn(OH)2 NaOH Mg(OH)2 Fe(OH)3
Гость:
Ca(OH)2 Zn(OH)2 NaOH Mg(OH)2 Fe(OH)3 Вроде так:))
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