ABCDA1B1C1D1 прямоугольный параллелепипед. ABCD квадрат, AB= 5 см. Площадь BB1D1D = 50 корней из 2 см2. Чему равен объем параллелепипеда?
Геометрия
ABCDA1B1C1D1 прямоугольный параллелепипед. ABCD квадрат, AB= 5 см. Площадь BB1D1D = 50 корней из 2 см2. Чему равен объем параллелепипеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ основания ВД = 5кор2 см. Площадь S(BB1D1D) = BB1 * (5кор2) = 50кор2 Отсюда: h = BB1 = 10 Находим объеи: V = a^2 *h = 25*10 = 250 cm^3
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