Написать письмо ученика выпускнику школы
Русский язык
Написать письмо ученика выпускнику школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот позади года вашей учебы... И первый взлет, и первое паденье... И в этот вечер нам хотелось, чтобы Запомнили Вы каждое мгновенье... Пока Вы вместе, классом, еще рядом... А впереди - далекий, трудный путь. Но есть возможность добрым, нежным взглядом Прощенья попросить - за что-нибудь! Пусть в этот вечер с Вами вновь Проносятся мгновенья первой встречи. И первый друг, и первая любовь - Все вспомнилось в прощальный этот вечер. Мы Вам желаем силы, вдохновенья, Поменьше неудач и слез. И в наш нелегкий век - еще терпенья! И исполнения мечтаний всех, и грез! Чтоб по душе нашли себе Вы дело! Чтоб повстречали настоящую любовь! Вперед, выпускники, шагайте смело, Вам счастья и удач желаем вновь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От пристани отплыла лодка и одновременно навстречу ей от пункта А оплыл плот. Лодка и плот встретились через 2 часа. Через 30 минут после встречи л...
Обществознание
1почему дворяне избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был п...
Обществознание
Химия