Написать письмо ученика выпускнику школы

Гость: Гость:

Вот позади года вашей учебы... И первый взлет, и первое паденье... И в этот вечер нам хотелось, чтобы Запомнили Вы каждое мгновенье... Пока Вы вместе, классом, еще рядом... А впереди - далекий, трудный путь. Но есть возможность добрым, нежным взглядом Прощенья попросить - за что-нибудь! Пусть в этот вечер с Вами вновь Проносятся мгновенья первой встречи. И первый друг, и первая любовь - Все вспомнилось в прощальный этот вечер. Мы Вам желаем силы, вдохновенья, Поменьше неудач и слез. И в наш нелегкий век - еще терпенья! И исполнения мечтаний всех, и грез! Чтоб по душе нашли себе Вы дело! Чтоб повстречали настоящую любовь! Вперед, выпускники, шагайте смело, Вам счастья и удач желаем вновь!