От пристани отплыла лодка и одновременно навстречу ей от пункта А оплыл плот. Лодка и плот встретились через 2 часа. Через 30 минут после встречи лодка прибыла в пункт А. Через какое время после встречи плот прибыл на пристань?
Математика
От пристани отплыла лодка и одновременно навстречу ей от пункта А оплыл плот. Лодка и плот встретились через 2 часа. Через 30 минут после встречи лодка прибыла в пункт А. Через какое время после встречи плот прибыл на пристань?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120мин:30мин=4(скорость плота медленнее скорости лодки) 2*4=8ч
Гость:
120мин:30мин=4 2*4=8ч
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