От пристани отплыла лодка и одновременно навстречу ей от пункта А оплыл плот. Лодка и плот встретились через 2 часа. Через 30 минут после встречи лодка прибыла в пункт А. Через какое время после встречи плот прибыл на пристань?

Математика

От пристани отплыла лодка и одновременно навстречу ей от пункта А оплыл плот. Лодка и плот встретились через 2 часа. Через 30 минут после встречи лодка прибыла в пункт А. Через какое время после встречи плот прибыл на пристань?

Автор: Гость