от пункта А до пункта Б 126 км.пловец проплыл со скоростью 2 км/ч по течению.8 часов простоял в пункте Б и вернулся в пункт А.все сремя в пути вместе со стоянкой заняло 24 часа.какова была скорость в стоячей воде?
Алгебра
от пункта А до пункта Б 126 км.пловец проплыл со скоростью 2 км/ч по течению.8 часов простоял в пункте Б и вернулся в пункт А.все сремя в пути вместе со стоянкой заняло 24 часа.какова была скорость в стоячей воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии вероятно есть ошибка. Расстояние не может быть 126 км. Ибо тогда только на путь из А в В он затратил бы 63 часа! Примем расстояние равным 12,6 км. Пусть х - скорость в стоячей воде, тогда 2-х - скорость течения. Тогда скорость пловца против течения: х - (2-х) = 2х-2 Время плавания против течения: 12,6/(2х-2). Из условия получим уравнение для времени: 12,6/2 + 8 + 12,6/(2х-2) = 24 6,3 + 8 + 6,3/(х-1) = 24 6,3/(х-1) = 9,7 9,7х = 16 х = 16/9,7 = 1,65 км/ч (примерно)
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