Найдите отношение:1,2кг к 300г

Гость: Гость:

1200 грамм делим на 300 = 4 любое отношение находится так, просто первое делим на второе, только чтоб эти числа были одинаковы по типу (в данном случае мы переводили из кг в граммы...) т.е. кг делим на кг, граммы на граммы и т.д