Найдите отношение:1,2кг к 300г
Математика
Найдите отношение:1,2кг к 300г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2кг=1200г 1200/300=4- отношение равно 4
Гость:
1200 грамм делим на 300 = 4 любое отношение находится так, просто первое делим на второе, только чтоб эти числа были одинаковы по типу (в данном случае мы переводили из кг в граммы...) т.е. кг делим на кг, граммы на граммы и т.д
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