автобус до минска шёл 12 ч со скоростью 63 км в час.с какой скоростью должен ити автобус чтобы пройти тоже расстояние за 9ч
Математика
автобус до минска шёл 12 ч со скоростью 63 км в час.с какой скоростью должен ити автобус чтобы пройти тоже расстояние за 9ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63 * 12 = 756 (км) - расстояние до Минска, которое прошел автобус за 12ч. 2) 756 : 9 = 84 (км/ч) Ответ: расстояние до Минска за 9 часов автобус пройдет со скоростью 84 км/ч.
Гость:
1. Сколько кмлометров автобус был в пути? 12*63=756 (км) 2. С какой скорость должен ехать автобус, чтобы пройти тоже расстояние за 9 часов? 756:9=84 (км/ч). Формула расстояния: Расстояние S=скоростьV*время t, следовательно чтобы найти скорость нужно V=S:t
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