истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?
Математика
истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 км=200000м 200000м : 2000000м=0.1м 0.1м=100мм
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