истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?

Математика

истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?

Автор: Гость