Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов,  для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей  ...

Математика
Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов,  для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей  в 12 раз больше, чем для моряков и лётчиков вместе. Сколько всего костюмов для военных должно изготовить швейное оборудование.                                                       
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Обозначим общее количество костюмов как К = С (сухопутные) + М (морские) + В (воздушные).    Из условий —  М = 2856, В = 5\6*M = 5\6*2856 = 2380, С = (М + В)*12 = (2856+2380)*12 = 5236*12 = 62832, и тогда К = С + М + В = 62832 + 2856 + 2380 = 68068 всего костюмов для военных надо изготовить.
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