Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов, для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей ...

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Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов, для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей в 12 раз больше, чем для моряков и лётчиков вместе. Сколько всего костюмов для военных должно изготовить швейное оборудование.

Автор: Гость