Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов, для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей ...
Математика
Швейное объединение получило заказ на пошив военной формы для сухопутных, морских и воздушных частей. Заказ для военных моряков составил 2856 костюмов, для лётчиков 5/6 от этого числа костюмов, а для солдат сухопутных частей в 12 раз больше, чем для моряков и лётчиков вместе. Сколько всего костюмов для военных должно изготовить швейное оборудование.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим общее количество костюмов как К = С (сухопутные) + М (морские) + В (воздушные). Из условий — М = 2856, В = 5\6*M = 5\6*2856 = 2380, С = (М + В)*12 = (2856+2380)*12 = 5236*12 = 62832, и тогда К = С + М + В = 62832 + 2856 + 2380 = 68068 всего костюмов для военных надо изготовить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
скажите пожалуйста кто это: он был племянником Ивана грозного,пострижен в монахи при борисе годунове.возведен в сан митрополита ростовского лжедмит...
Математика
истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?