41790сантиметров,сколько это в метрах,дециметрах
Математика
41790сантиметров,сколько это в метрах,дециметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в метре 100 сантиметров, значит, 41790 делим на 100 и получаем 417,9 метров в дециметре 10 сантиметров, значит делим на 10. получаем 4179 дециметров или 417 метров 9 дециметров
Гость:
в метрах 417,9 в дециметрах 4179
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