А слово товарищ словарное слово?
Русский язык
А слово товарищ словарное слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да слово товарищ словарное слово
Гость:
Товарищ-это словарное слово.
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