Начерти ломанную из трёх звеньев так, чтобы длина первого звена была равна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной?

Математика

Начерти ломанную из трёх звеньев так, чтобы длина первого звена была равна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной?

Автор: Гость