Начерти ломанную из трёх звеньев так, чтобы длина первого звена была равна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной?
Математика
Начерти ломанную из трёх звеньев так, чтобы длина первого звена была равна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=3 см BC=3+1=4 см СD=4+1=5 см =АВ+BC+CD=3+4+5=7+4=12
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