В окружности с центром в точке О проведена хорда GC. Найдите расстояние от центра окружности до хорды , если радиус окружности равен 13 см, а хорда GC равна 24 см.
Геометрия
В окружности с центром в точке О проведена хорда GC. Найдите расстояние от центра окружности до хорды , если радиус окружности равен 13 см, а хорда GC равна 24 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертим окр. с центром О. Проводим хорду GC. Проводим радиусы OG и OC. OG = OC = 13 см. GC = 24 см. Проводим высоту ОК в тр-ке GOC. OK = ? Решение: Треугольник GOK - прямоуг. OG = 13, GK = 24/2 = 12. По теореме Пифагора найдем искомое расстояние: ОК = корень(OG^2 - GK^2) = корень(169-144) = 5 Ответ: 5 см.
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