В окружности с центром в точке О проведена хорда GC. Найдите расстояние от центра окружности до хорды , если радиус окружности равен 13 см, а хорда GC равна 24 см.

Геометрия

В окружности с центром в точке О проведена хорда GC. Найдите расстояние от центра окружности до хорды , если радиус окружности равен 13 см, а хорда GC равна 24 см.

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