В процессе энергетического обмена произошло расщепление 7 молекул глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись 2 молекулы. Определить:1. Сколько молекул ПВК и СО2 при этом образовалось? 2. Сколько синтезировалось молекул...

Биология

В процессе энергетического обмена произошло расщепление 7 молекул глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись 2 молекулы. Определить:1. Сколько молекул ПВК и СО2 при этом образовалось? 2. Сколько синтезировалось молекул АТФ? 3. Сколько энергии аккумулировалось в этих АТФ? 4. Сколько израсходовано молекул кислорода?

Автор: Гость