Если каждое ребро куба увеличить на 100 см,то его объем увеличится в 125 раз. Чему будет равно ребро куба?

Гость: Гость:

Если объем куба увеличился в 125 раз, значит каждое ребро увеличилось в 5 раз. Пусть х = ребро куба. Значит имеем уравнение: 5х = х+100, отсюда: 4х = 100, х = 25 см Ответ: 25 см. - первоначальное ребро 125 см - ребро после увеличения. (не понял, какой именно нужен ответ)