Если каждое ребро куба увеличить на 100 см,то его объем увеличится в 125 раз. Чему будет равно ребро куба?
Геометрия
Если каждое ребро куба увеличить на 100 см,то его объем увеличится в 125 раз. Чему будет равно ребро куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если объем куба увеличился в 125 раз, значит каждое ребро увеличилось в 5 раз. Пусть х = ребро куба. Значит имеем уравнение: 5х = х+100, отсюда: 4х = 100, х = 25 см Ответ: 25 см. - первоначальное ребро 125 см - ребро после увеличения. (не понял, какой именно нужен ответ)
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