1. Какое из чисел 110011во 2-ой, 111 в4-ой , 35в 8-ой и 1В в16-ой является: a) наибольшим; b) наименьшим.

Экономика
1. Какое из чисел 110011во 2-ой, 111 в4-ой , 35в 8-ой и 1В в16-ой является: a) наибольшим; b) наименьшим.
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