Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?

Математика

Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?

Автор: Гость