Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?
Математика
Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+24+42+=96 км- весь путь 30/96=10/32-часть за 1-й час 24/96=1/4- часть за 2-й час 42/96=21/48- часть за 3-й час 96-30=66 км 24/66=12/33- часть пути оставшаяся после первого часа во второй час 42/66=21/33- часть пути оставшаяся после первого часа в третий час
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