Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?

Математика
Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшуюся после первого часа движения,прошёл автобус во второй час и какую - в третий час?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+24+42+=96 км- весь путь 30/96=10/32-часть  за 1-й час 24/96=1/4- часть за 2-й час 42/96=21/48- часть за 3-й час 96-30=66 км 24/66=12/33- часть пути оставшаяся после первого часа во второй час 42/66=21/33- часть пути оставшаяся после первого часа в третий час  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочитание со словом "услышишь"
Ответить
Геометрия
Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.
Ответить
Геометрия
Площадь полной поверхности куба равно 6 см2.Тогда чему будет равен его объем?
Ответить
Обществознание
что сделало соборное уложение 1649???
Ответить
Русский язык
составьте пожалуйста словосочетания с сущ.  осине (д.п)дочи(р.д)   на предмете(п.п)
Ответить