Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.
Геометрия
Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотри)) медиана BM делит сторону AC пополам, она так же является и высотой, выходит что медиана ВМ делит угол B пополам) если мы проведём BM из вершины В то получим два прямых угла - это AMD и CMB ))получается что угол A = 60 градусов, M равен 90 градусов поотму что он прямой, а угол В (МBC) = 30 градусов)) если не понял, пиши, сделаю чертёж)))))
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