Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.

Геометрия
Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотри)) медиана BM делит сторону AC пополам, она так же является и высотой, выходит что медиана ВМ делит угол B пополам) если мы проведём BM из вершины В то получим два прямых угла - это AMD и CMB ))получается что угол A = 60 градусов, M равен 90 градусов поотму что он прямой, а угол В (МBC) = 30 градусов))    если не понял, пиши, сделаю чертёж)))))  
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