Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.

Гость: Гость:

смотри)) медиана BM делит сторону AC пополам, она так же является и высотой, выходит что медиана ВМ делит угол B пополам) если мы проведём BM из вершины В то получим два прямых угла - это AMD и CMB ))получается что угол A = 60 градусов, M равен 90 градусов поотму что он прямой, а угол В (МBC) = 30 градусов)) если не понял, пиши, сделаю чертёж)))))