Площадь полной поверхности куба равно 6 см2.Тогда чему будет равен его объем?

Геометрия
Площадь полной поверхности куба равно 6 см2.Тогда чему будет равен его объем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кубе 12 рёбер и 6 плоскостей, площадь одной плоскости равна [latex]a^{2}[/latex] или [latex](a\cdot a)[/latex], так как в кубе все стороны равны.   [latex]S=6a^{2}[/latex]- площадь поверхности.   [latex]a^{2}=S:6[/latex]   [latex]a=\sqrt{S:6}=\sqrt{6:6}=\sqrt{1}=1 [/latex] (см) - длина ребра куба.   [latex]V=a^{3}[/latex] - формула объёма куба. [latex]V=a^{3}=1^{3}=1\cdot1\cdot1=1[/latex] (см³) Ответ: 1 см³ - объём куба.
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