С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор серной кислоты-гидроксид калия, алюминий, оксид серы,оксид железа, нитрат бария,медь, гидроксид цинка?Напишите ур-ния осуществимых реакций.Для окислительно-восстановит...

Гость: Гость:

1)H2SO4+2KOH===>K2SO4 + 2H2O 2H(+) + SO4(2-) + 2K(+)+2OH(-)====>2K(+) + SO4(2-) +2H2O 2H(+)+2OH(-)===>2H2O 2)2Al+3H2SO4===>Al2(SO4)3+3H2 2Al(3+) + 6H(+) + 3SO(2-)===>2Al(3+) + 3So4(2-) + 6H(+) 3) Какой оксид?SO2 или SO3?H2SO4+SO3===>H2S2O7(олеум) 4)Опять какой оксид?Fe2O3?FeO? Fe2O3+3H2SO4===> Fe2(SO4)3 + 3H2O 2Fe(3+) + 3O(2-) + 6H(+) + 3SO4(2-)==> 2Fe(3+) + 3SO4(2-) + 3H2O 5)Fe2(SO4)3+3Ba(NO3)2===>3BaSO4(стрелка вниз) + 2Fe(NO3)3 2Fe(3+) +3SO4(2-) + 3Ba(2+) + 6NO3(-)===>3BaSO4(стрл.вниз) +2Fe(3+) + 6NO3(-) 3SO4(2-)+3Ba(2+)====>3BaSO4(стрл.вниз) 6) С медью разбавленная серная кисота не будет реагировать(т.к. медь в ряду напряжения после водорода) 7)H2SO4 + Zn(OH)2====> ZhSO4 + 2H2O 2H(+) + SO4(2-) + Zn(2+) + 2OH(-)===>Zn(2+) + SO4(2-) + H2O 2H(-) + 2OH(-) ===>H2O