С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор серной кислоты-гидроксид калия, алюминий, оксид серы,оксид железа, нитрат бария,медь, гидроксид цинка?Напишите ур-ния осуществимых реакций.Для окислительно-восстановит...

Химия
С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор серной кислоты-гидроксид калия, алюминий, оксид серы,оксид железа, нитрат бария,медь, гидроксид цинка?Напишите ур-ния осуществимых реакций.Для окислительно-восстановительных реакцийукажите степени окисления элементов и расставьте коэффициенты методом электронного баланса.Реакции ионного обмена напишите в молекулярной и ионной формах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)H2SO4+2KOH===>K2SO4 + 2H2O 2H(+) + SO4(2-) + 2K(+)+2OH(-)====>2K(+) + SO4(2-) +2H2O 2H(+)+2OH(-)===>2H2O  2)2Al+3H2SO4===>Al2(SO4)3+3H2 2Al(3+) + 6H(+) + 3SO(2-)===>2Al(3+) + 3So4(2-) + 6H(+)  3) Какой оксид?SO2 или SO3?H2SO4+SO3===>H2S2O7(олеум) 4)Опять какой оксид?Fe2O3?FeO?   Fe2O3+3H2SO4===> Fe2(SO4)3 + 3H2O 2Fe(3+) + 3O(2-) + 6H(+) + 3SO4(2-)==> 2Fe(3+) + 3SO4(2-) + 3H2O  5)Fe2(SO4)3+3Ba(NO3)2===>3BaSO4(стрелка вниз) + 2Fe(NO3)3  2Fe(3+) +3SO4(2-) + 3Ba(2+) + 6NO3(-)===>3BaSO4(стрл.вниз) +2Fe(3+) + 6NO3(-) 3SO4(2-)+3Ba(2+)====>3BaSO4(стрл.вниз) 6) С медью разбавленная серная кисота не будет реагировать(т.к. медь в ряду напряжения после водорода) 7)H2SO4 + Zn(OH)2====> ZhSO4 + 2H2O 2H(+) + SO4(2-) + Zn(2+) + 2OH(-)===>Zn(2+) + SO4(2-) + H2O 2H(-) + 2OH(-) ===>H2O 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]
Ответить
Математика
Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшую...
Ответить
Русский язык
Словосочитание со словом "услышишь"
Ответить
Геометрия
Медиана BM треугольника ABC равная его высоте, делит сторону AC пополам. Найдите угол MBС.
Ответить
Геометрия
Площадь полной поверхности куба равно 6 см2.Тогда чему будет равен его объем?
Ответить