Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили даче у своих бабушек и дедушек,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько...
Математика
Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили даче у своих бабушек и дедушек,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько шестиклассников провели лето на даче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно,ошибка при списывании задачи: вместо 0,2% - 20% 1) 22+46+20=88(%)- детей отдыхали вне дома. 2) 100-88=12(%)- дома (6детей) 3) 12 : 6 =2(%) - 1шестиклассник 4) 2 х 22 = 44 ( шестикл) - гостили на даче.
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