Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили даче у своих бабушек и дедушек,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько...

Математика

Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили даче у своих бабушек и дедушек,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько шестиклассников провели лето на даче

Автор: Гость