Обозначь неизвестную величину буквой х и реши задачу с помощью уравнения. В марте и апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.Сколько часов изучал Мишка поведение краснощекого суслика в апре...

Математика

Обозначь неизвестную величину буквой х и реши задачу с помощью уравнения. В марте и апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.Сколько часов изучал Мишка поведение краснощекого суслика в апреле, если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?(вырази ответ в часах и сутках)

Автор: Гость