Обозначь неизвестную величину буквой х и реши задачу с помощью уравнения. В марте и апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.Сколько часов изучал Мишка поведение краснощекого суслика в апре...
Математика
Обозначь неизвестную величину буквой х и реши задачу с помощью уравнения. В марте и апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.Сколько часов изучал Мишка поведение краснощекого суслика в апреле, если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?(вырази ответ в часах и сутках)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- часы в апреле в марте -108 ч Всего-180 ч х+108=180 х=180-108 х=72ч ; 72ч=3 суток Ответ 72 часа или 3-е суток
Гость:
Пусть в апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика х часов, а в марте, нам известно, ему для этого понадобилось 108 часов. В марте и апреле он затратил на это 180 часов. Составим уравнение: х+108=180 х=180-108 х=72 (ч) = 3 суток Ответ: в апреле Мишка изучал поведение краснощекого суслика 3-ое суток.
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