слова в которых буква Е читается другим звуком срочно
Английский язык
слова в которых буква Е читается другим звуком срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытый слог Закрытый слог Произношение [ i: ] [ e ] Пример be [ bi: ] - быть Pete [ pi:t ] - Петя pen [ pen ] - ручка Ben [ ben ] - Бен
Гость:
exhibition-выставка academic-учёный inventor-изобретатель check-проверять
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