Концентрации NO и O2, образующих NO2, были соответственно равны 0,03 и 0,05 моль/дм. Чему равна скорость прямой реакции?

Химия

Концентрации NO и O2, образующих NO2, были соответственно равны 0,03 и 0,05 моль/дм. Чему равна скорость прямой реакции?

Автор: Гость