Концентрации NO и O2, образующих NO2, были соответственно равны 0,03 и 0,05 моль/дм. Чему равна скорость прямой реакции?

Химия
Концентрации NO и O2, образующих NO2, были соответственно равны 0,03 и 0,05 моль/дм. Чему равна скорость прямой реакции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции: 2NO+O2===>2NO2  Видно по уравнению что v(NO)=v(NO2)=0,03 моль Находим константу(отношение скоростей) K=[NO2]^2/[NO]^2 * [O2]=0,03^2/0,5 * 0,03^2= 1/0,5=2
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