Найдите радиус окружность, если основания описанной около нее равнобедренной трапеции равны 6см и36см

Гость: Гость:

В описанном 4-нике - суммы противоположных сторон равны. Если с - боковая сторона трапеции, а и b - основания (а = 36, b = 6), то: а+b = 2с 42= 2с с = 21 Высота трапеции равна диаметру вписанной окружности. Опустим из вершин В и С трапеции высоты BK и CM на основание АD= a = 36. Тогда в прям. тр-ке АВК: АК = (a-b)/2 = 15 По теор. Пифагора: BK = корень(c^2 - AK^2) = корень(441-225) = корень216 = 6корней6 Тогда радиус: [latex]r=3\sqrt{6}\ cm.[/latex]