сочинение на тему "Слово - самое сложное творение человека".

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сочинение на тему "Слово - самое сложное творение человека".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть такие люди которое не сдерживают своё слово,говорят одно,а делают другое-это люди которые недержат своё слово.А человек который сдерживает своё слово он и крепит его делом.Например мужчина пообещал что построет этот дом через неделю,а на самом деле он не чего не делал,вот он и не сдержал своё слово
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