сочинение на тему "Слово - самое сложное творение человека".

Гость: Гость:

есть такие люди которое не сдерживают своё слово,говорят одно,а делают другое-это люди которые недержат своё слово.А человек который сдерживает своё слово он и крепит его делом.Например мужчина пообещал что построет этот дом через неделю,а на самом деле он не чего не делал,вот он и не сдержал своё слово