причины и значения крещения Руси 988г.
Обществознание
причины и значения крещения Руси 988г.
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Основными причинами принятия христианства являлись: недопустимость изоляции от христианских государств; монотеизм (единобожие); укрепление единого государства во главе с монархом; введение новой морали; необходимость объяснить нарастание социального неравенства (при язычестве – все равны перед богом); соперник Владимира в борьбе за власть Ярополк ориентировался на союз с папством. Сразу же после того, как Владимир овладел в 980 г. киевским престолом, устранив старшего брата Ярополка (972-980 гг.), он сделал попытку создать общерусский языческий пантеон во главе с Перуном - богом грозы и установить общий ритуал. Однако механическое объединение старых племенных божеств не могло привести к единству культа и по-прежнему идеологически разъединяло страну. К тому же новый культ сохранял в себе идеи родового равенства, неприемлемые для феодального общества. Владимир понял, что надо не реформировать старое, а принять принципиально новую религию, соответствующую уже сформировавшемуся государству.
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