в гирлянде 30 лампочек из них С красных, остальные зеленые на сколько красных лампочек больше чем зеленых?
Математика
в гирлянде 30 лампочек из них С красных, остальные зеленые на сколько красных лампочек больше чем зеленых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как красных лампочек с , то c-(30-c)
Гость:
C-(30-C)-вот правильный ответ.
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