в гирлянде 30 лампочек из них С красных, остальные зеленые на сколько красных лампочек больше чем зеленых?

Математика

в гирлянде 30 лампочек из них С красных, остальные зеленые на сколько красных лампочек больше чем зеленых?

Автор: Гость